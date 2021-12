Mort de Kobe Bryant : sa femme Vanessa tourmentée par les photos de l'accident qui circulent...

C'est l'un des drames les plus marquants de l'histoire du sport. Le 26 janvier 2020, la légende du basket Kobe Bryant, ainsi que sa fille âgée de 13 ans, Gianna, et 7 autres personnes, perdent la vie dans un horrible accident d'hélicoptère en Californie. Une véritable tragédie qui a secoué le monde du sport à travers la planète et laissé une femme, Vanessa, et ses trois filles dans un état de détresse sans précédent. Si les nombreux hommages rendus ont pu apaiser la douleur, la femme du sportif décédé à 41 ans continue de souffrir en silence face à cette tragédie.

D'après les informations du média américain TMZ, il y a surtout une chose qui continue de la faire souffrir aujourd'hui, les photos prises du crash de l'hélicoptère. Les journalistes ont pu avoir accès à la déclaration faite par Vanessa auprès de la police de Los Angeles dans laquelle elle demande spécifiquement au shérif de la ville de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sécuriser la zone. "Si vous ne pouvez pas ramener mon mari et mon bébé, s'il vous plaît, assurez-vous que personne ne prenne de photos d'eux", est-il écrit dans le document. Un mois plus tard, elle a appris que des adjoints du shérif ainsi que des pompiers se partageaient des photos des corps de Kobe et de Gianna.

Je suis tourmentée par des pensées, je me demande qui l'a prise et si c'est bien mon mari

Une information qui a mis Vanessa dans tous ses états, d'abord furieuse puisqu'elle voulait éviter ça à tout prix, puis dans un état de détresse et de panique en imaginant que les photos pouvaient fuiter sur Internet. Selon elle, au moins 20 personnes différentes ont eu une copie de ces photos et malgré l'assurance des autorités qu'elles ont toutes été effacées, elle continue d'avoir de gros doutes. D'ailleurs, la veuve a vu l'une des photos qui pourrait représenter Kobe Bryant au moment du crash, selon les documents de TMZ. "Depuis que j'ai vu cette photo, je suis tourmentée par des pensées, je me demande qui l'a prise et si c'est bien mon mari", indique-t-elle.

Véritablement en colère face à l'attitude de certains qui continueraient de s'échanger des photos des membres de sa famille, Vanessa Bryant est profondément peinée et n'espère qu'une chose, qu'on la laisse faire son deuil en paix.