Vanessa Bryant : Accord trouvé avec la société de l'hélicoptère dans lequel Kobe est mort

Dans sa plainte, Vanessa Bryant attribuait l'accident mortel aux conditions météo, qui n'étaient pas favorables à un vol en hélicoptère. La veuve en a déposé une deuxième, cette fois contre le bureau du sherif. Elle leur reproche d'avoir pris et publié sur les réseaux sociaux des photos du crash fatal, dont son mari et leur fille Gianna ont été victimes.

Un an et demi après le drame, Vanessa Bryant continue d'honorer les mémoires de Kobe Bryant et de Gianna. Dimanche 20 juin, jour de la fête des Pères, elle a posté sur Instagram une photo de la légende des Lakers et leurs quatre filles. "Au meilleur papa de filles ~ Joyeux anniversaire, Papi. Nous t'aimons pour toujours, pour l'éternité. Je vous aimerai toujours, Nani, Gigi, B.B, Koko et VB", écrit-elle en légende de sa publication.

Le 1er mai dernier, Vanessa a honoré sa fille Gianna en lançant une collection de vêtements à son nom. "Je suis très fière de la collection Mambacita x Dannijo en édition limitée, qui honore l'esprit de Gigi dans chaque petit détail, écrit Vanessa Bryant concernant sa création, expliquait-elle. Mais ce que Gigi aimerait le plus avec la collection est que la totalité des bénéfices seront reversés à la Mamba and Mambacita Sports Foundation, consacrée à la création d'un impact positif pour les athlètes défavorisés et les jeunes sportives."

L'initiative a touché plusieurs célébrités, qui ont acheté les articles. L'actrice Ellen Pompeo, la chanteuse Ciara et le top model Cindy Crawford se sont affichées, vêtues des joggings de la collection Mambacita x Dannijo.