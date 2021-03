Vanessa Bryant furieuse : elle lâche les noms des policiers qui ont photographié les restes de Kobe et Gianna

Grâce à ces documents, on apprend également qu'un des mis en cause "a partagé les photos avec un ami avec qui il jouait aux jeux vidéos tous les soirs". "Les photos des restes", de Kobe Bryant et de sa fille Gianna, mais également des six autres passagers, "ont rapidement circulé au sein du centre de police alors que des agents se les transmettaient via AirDrop ou par messages".

"En 48 heures, au moins dix officiers de police ont obtenu des photos des restes des victimes sur leurs téléphones personnels", peut-on lire dans les documents. Nièce, ami, collègues d'autres régions et même un barman... nombreux sont les civils à avoir vu ces horribles photos.

Pour rappel, Kobe et Gianna Bryant ont trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère, dans les hauteurs de Los Angeles, le 26 janvier 2020. Six autres personnes étaient décédées dans l'accident, le pilote, Payton Chester (13 ans), Sarah Chester (46 ans), Alyssa Altobelli (14 ans), Keri Altobelli (46 ans), John Altobelli (56 ans) et Christina Mauser (38 ans).

Ensemble depuis de longues années, Kobe et Vanessa Bryant avaient accueilli quatre filles ensemble : Natalia (18 ans), Gianna (décédée à l'âge de 13 ans), Bianka (4 ans) et Capri (1 an).