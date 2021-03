Diaporama Vanessa Bryant furieuse : elle lâche les noms des policiers qui ont photographié les restes de Kobe et Gianna

Kobe Bryant est mort à l'âge de 41 ans et de l'une de ses filles, Giana, à 13 ans, dans un accident d'hélicoptère à Calabasas en Californie.

Exclusif - Illustrations du site et de l'évacuation des débris de l'accident d'hélicoptère de Kobe Bryant à Los Angeles, le 29 janvier 2020.

Vanessa Laine Bryant et son mari Kobe Bryant à la soirée Vanity Fair Oscar au Wallis Annenberg Center à Beverly Hills, le 4 mars 2018

Exclusif - Vanessa Bryant à Cabo San Lucas au Mexique. Vanessa est accompagnée de ses filles Capri et Bianka! Le 3 octobre 2020

5 / 12

Les autorités commencent à nettoyer les débris de l'accident mortel d'hélicoptère qui a coûté la vie à la légende de la NBA, Kobe Bryant et sa fille Gianna Bryant le 28 janvier 2020. Alors que le nettoyage et l'enquête se poursuivent, les fans pleurent la perte de Kobe Bryant et de sa fille Gigi lors d'un mémorial de fortune à Calabasas.