Mort de Kobe Bryant : sa femme Vanessa essaie d'être "forte" pour leurs filles

Dimanche 26 janvier 2020, le monde du sport était sous le choc en apprenant la mort tragique, dans un accident d'hélicoptère à Los Angeles, du basketteur Kobe Bryant. Les hommages, parfois polémiques, se sont multipliés. Complètement anéantie, sa femme Vanessa garde le silence et affronte le deuil. Dans le crash, elle a aussi perdu sa fille Gianna, 13 ans.

"C'est une période extrêmement dure et dévastatrice pour Vanessa et toute sa famille. Elle est dévastée. Elle arrive à peine à faire bonne figure. Elle ne peut pas terminer une phrase sans pleurer. Mais elle travaille chaque jour très dur à se ressaisir pour ses autres filles. Elle doit maintenant être la plus forte du clan. Bien sûr, on n'est jamais préparé pour cela. Malgré leurs hauts et leurs bas, Vanessa et Kobe étaient des âmes soeurs. Elle pensait qu'il serait son partenaire pour la vie", ont fait savoir deux sources proches au magazine People.

Kobe Bryant et Vanessa s'étaient mariés en avril 2001 quand l'ancien joueur star de la NBA avait 22 ans et son amoureuse, 18. Ensemble, ils ont eu quatre enfants : Natalia (17 ans), Gianna (13 ans), Bianka (3 ans) et Capri (7 mois).

En cette période de deuil, Vanessa Bryant peut heureusement compter sur le soutien de ses proches. "Elle est entourée de gens qui l'aiment et qui aiment Kobe. Elle a un bon réseau de soutien. Elle s'appuie aussi sur sa foi. Elle n'est pas seule. Mais elle va continuer à porter le deuil pendant très longtemps", a ajouté une des sources.

Le corps de Kobe Bryant a été officiellement identifié par les services du médecin légiste de Los Angeles parmi les neuf corps retrouvés dans les débris de l'hélicoptère ; une authentification rendue possible grâce à ses empreintes médicales. Au cours des recherches des corps, deux hommes (le pilote Ara Zobayan et l'entraîneur de baseball John Altobelli) et une femme (Sarah Chester, la mère de Payton, coéquipière de Gianna) ont aussi été identifiés.