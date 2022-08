Mort de Kobe Bryant : Un pompier reconnaît avoir pris des photos sur les lieux du crash !

C'est un accident qui restera dans les mémoires pendant encore de longues années chez les amoureux de basket. À seulement 41 ans, Kobe Bryant, considéré comme l'un des tous meilleurs joueurs de l'histoire de son sport, a trouvé la mort lors d'un accident d'hélicoptère en Californie, alors qu'il se trouvait avec sa fille, Gianna. Véritable légende, l'Américain laisse derrière lui des millions de fans meurtris et une famille dévastée et qui cherche à se reconstruire. Il y a quelques temps, sa femme Vanessa a d'ailleurs fait part de sa détresse face aux images du crash qui continuent de circuler sur Internet.

"Si vous ne pouvez pas ramener mon mari et mon bébé, s'il vous plaît, assurez-vous que personne ne prenne de photos d'eux", expliquait-elle au moment de l'accident, mais malheureusement des photos ont été prises et s'échangent désormais en ligne. C'est la raison qui a poussé Vanessa a porté plainte contre le comté de Los Angeles, assurant que les premières personnes arrivées sur place ont partagé des photos très graphiques de Kobe Bryant, de sa fille de 13 ans et des autres victimes de l'accident. Les premiers à être arrivés sur les lieux du crash ont été les pompiers de la ville de Los Angeles, à commencer par leur capitaine, Brian Jordan, qui a témoigné lors du procès, comme le rapporte le média People.

Les images de cette scène vont me hanter pour toujours

Ce dernier est accusé d'avoir pris des photos des corps lors de son arrivée sur la scène, mais il s'est défendu en assurant avoir simplement suivi les instructions. "C'était horrible et c'est ce qui m'a fait arrêté ce boulot", a déclaré celui qui a pris sa retraite en 2021, assurant qu'il a fait un blocage mental au moment de son arrivée sur la scène du crash. "J'y étais. Je ne me souviens plus d'y avoir été. S'il vous plaît, arrêtez de me décrire la scène", a-t-il poursuivi, indiquant qu'il avait ensuite effacé les photos de son appareil. "Les images de cette scène vont me hanter pour toujours", a finalement déclaré Brian Jordan lors de son interrogatoire.

Un témoignage particulièrement dur pour l'ancien capitaine des pompiers, visiblement très marqué par cette affaire et qui assure qu'il n'y est pour rien dans la diffusion des images.