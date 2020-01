Kobe Bryant et sa femme Vanessa : les hauts et les bas de leur histoire

Mais en près de vingt ans de mariage, tout n'a pas toujours été rose entre Kobe et Vanessa Bryant. Le couple a été séparé et il a frôlé le divorce.

Kobe Bryant et Vanessa Laine se sont rencontrés en novembre 1999 alors qu'ils avaient 21 et 19 ans. Le futur champion de basket travaillait sur un album hip-hop qui n'a jamais vu le jour et sa future femme jouait les danseuses dans le clip G'd Up de Tha Eastsidaz'. En mai 2000, moins d'un mois après sa rencontre, le couple annonce ses fiançailles, alors que Vanessa était encore étudiante. Ils se marient l'année suivante, le 18 avril 2001, en l'église catholique de St. Edward (Californie), mais les parents et la soeur de Kobe, opposés à l'union, n'assistent pas à la cérémonie.

En janvier 2002, les jeunes mariés emménagent dans un palace à 4 millions de dollars à Newport Beach. Un an plus tard, en janvier 2003, leur première fille naît, Natalia Diamante. Cette même année, au mois de juillet, Kobe Bryant est accusé de viol par une employée de 19 ans d'un hôtel du Colorado où il séjournait avant de se faire opérer du genou. Au côté de son épouse et en larmes face à la presse, il réfute les accusations de viol, mais avoue avoir eu une relation consentie avec la jeune femme. Quelques jours plus tard, Kobe Bryant offre une magnifique bague à Vanessa, un diamant violet de 8 carats dont la valeur est estimée à plus de 4 millions de dollars. Puis il se fait tatouer le prénom de sa femme, première inscription d'une longue collection.

L'avocat de Kobe, Pamela Mackey, présente plusieurs preuves qui accablent la plaignante. Cette dernière, schizophrène, prenait des antipsychotiques au moment des faits et elle avait été hospitalisée quatre mois auparavant parce qu'elle représentait un danger pour elle-même. Après quatorze mois d'enquête et alors que le procès venait de commencer, le juge annonce soudainement que l'affaire est close en septembre 2004. L'accusation abandonne toutes les poursuites.

Au printemps 2005, Vanessa Bryant souffre d'une fausse couche à cause d'une grossesse extra-utérine. Au mois de mai, elle renouvelle ses voeux avec Kobe qui a préparé une cérémonie à Laguna Beach.

Le 1er mai 2006, la famille s'agrandit avec la naissance d'une deuxième fille, Gianna Maria-Onore Bryant.

Puis vient le temps des problèmes de couples qui vont jusqu'à pousser Vanessa, lasse des infidélités de son homme, à remplir une demande de divorce le 1er décembre 2011, invoquant des différends irréconciliables. Kobe signe les papiers quelques jours plus tard. Mais le couple ne va finalement pas jusqu'au divorce malgré plusieurs mois de séparation. Ils se réconcilient en janvier 2013.

En décembre 2016, Vanessa offre une troisième fille Bianka Bella à Kobe. En janvier 2019, le couple annonce attendre un nouvel enfant, une quatrième fille, l'adorable petite Capri.