Vanessa Bryant : "Anéantie" par la diffusion de photos du crash d'hélicoptère

Après la mort tragique de son mari Kobe Bryant et de leur fille Gianna (13 ans), Vanessa Bryant se protège contre la diffusion de plusieurs photos explicites du crash d'hélicoptère, survenu en janvier dernier. Un ou plusieurs policiers du bureau de Los Angeles auraient fait fuiter ces clichés. Depuis, une enquête a été ouverte par le département du shérif du comté de Los Angeles.

"Notre cliente, Vanessa Bryant, est complètement anéantie que des membres de la police et des sapeurs-pompiers aient diffusé publiquement des photos du crash d'hélicoptère. Mme Bryant s'est personnellement déplacée dans le bureau du shérif, le 26 janvier dernier, et a demandé à ce que le secteur ne puisse pas être survolé et qu'il soit protégé des photographes", a expliqué son avocat Gary C. Robb dans un communiqué diffusé dimanche. Malgré cela plusieurs images du lieu du crash, sans qu'on puisse réellement distinguer l'appareil ou des corps, sont disponibles en ligne.

"C'était d'une importance capitale pour elle, qui souhaitait protéger la dignité de toutes les victimes et de leurs familles. (...) Il s'agit d'une violation inqualifiable de la dignité humaine, du respect et du droit à la vie privée des victimes et de leurs familles. Nous exigeons que les responsables de ces actes présumés soient soumis à la sanction la plus sévère possible et que leur identité soit révélée, afin de garantir que les photos ne soient plus diffusées. Nous demandons qu'une enquête interne soit menée", a poursuivi l'avocat.

Cette plainte fait suite aux révélations du LA Times. Jeudi, le média américain affirmait qu'un stagiaire au shérif adjoint présent sur les lieux du crash avait pris des photos au smartphone. Il aurait ensuite été vu dans un bar, montrant ces images à un autre client. Le propriétaire de l'établissement aurait déposé plainte.

Pour rappel, Kobe et Gianna Bryant ont trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère, dans les hauteurs de Los Angeles à Calabasas. Neuf autres personnes ont péri dans cet accident, survenu le dimanche 26 janvier dernier. Vanessa Bryant se retrouve aujourd'hui seule pour veiller sur ses trois autres filles : Natalia (17 ans), Bianka (3 ans) et la toute jeune Capri (8 mois).