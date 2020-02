Vanessa Bryant : Images émouvantes de Capri, 7 mois et "les yeux de Kobe"

La venue au monde, en juin 2019, de Capri Kobe, avait fait le bonheur de toute la famille, à commencer par Kobe Bryant, lequel avait présenté quelque temps plus tard sa "petite princesse". Une petite princesse qui grandit avec toute l'insouciance d'un enfant, ignorante du drame qui vient de changer sa vie et celle des siens...

La semaine qui a précédé ce touchant moment d'intimité partagé par Vanessa a été rude pour la veuve de Kobe, qui a notamment assisté au retrait du maillot que portait leur fille Gianna dans l'équipe de la Mamba Sports Academy dont elle était la star. "Ma Gianna... Mon Dieu, comme tu me manques. J'ai eu tant de chance de pouvoir voir ton magnifique visage et ton merveilleux sourire chaque jour en me réveillant pendant treize ans. J'aurais aimé qu'il en soit ainsi jusqu'à mon dernier souffle. Maman t'aime à l'infini. L'infini plus un", a-t-elle écrit en dévoilant de nombreuses séquences de la cérémonie organisée dans le gymnase du lycée de Gianna. "Tu nous a appris à tous qu'aucun acte de gentillesse n'est trop petit. Maman est et sera toujours trop fière de toi, mamacita", a-t-elle conclu en publiant de dernières images.

Peu après, Vanessa Bryant relayait l'annonce d'un hommage dédié à la vie de Kobe et Gianna, qui était partie pour suivre les pas de son père dans le monde du basket-ball. Le service mémorial aura lieu le 24 février au Staples Center, la salle où évoluent les Lakers de Los Angeles dont Kobe porta le maillot toute sa carrière. 24 comme le numéro de son maillot, 2 comme celui du maillot de Gianna, et 20 non seulement pour 2020, mais aussi pour le nombre d'années qu'elle a passées avec l'amour de sa vie.