Kobe Bryant : Vibrante cérémonie d'hommage à Gianna, à "l'incroyable sourire"

L'impossible deuil. Vanessa Bryant chérit les précieux souvenirs qu'elle garde de sa défunte fille Gianna, décédée le 26 janvier dernier dans un accident d'hélicoptère, à l'âge de 13 ans. Son père, la légende du basket-ball Kobe Bryant, a également trouvé la mort dans ce terrible crash. Après un temps de silence, la mère de famille multiplie les hommages à ses proches disparus sur les réseaux sociaux.

Mercredi, Vanessa Bryant a diffusé plusieurs photos, ainsi que la cérémonie entière, de l'hommage rendu à Gianna dans son école de Newport Beach, la Harbor Day School. Voulant suivre les pas de son père, l'adolescente était très douée au basket-ball et se destinait à une grande carrière professionnelle. Un numéro "2" avait été disposé, le chiffre fétiche de "Gigi", ainsi que son nom en fleurs rouges et un portrait d'elle avec un large sourire. "Ma Gianna. Dieu que tu me manques. J'ai été si chanceuse de pouvoir me réveiller en voyant ton merveilleux visage et ton incroyable sourire pendant treize ans. J'aurais aimé connaître ça jusqu'à mon dernier souffle. Ta maman qui t'aime plus que tout. Plus que l'infini", a écrit sa mère sur Instagram.

Le maillot de l'adolescente, aux couleurs de l'école et au numéro 2, a été encadré. "Ma Gigi. Je t'aime ! Tu me manques. Tu nous as appris à tous que les actes de gentillesse ne sont jamais trop petits. Ta maman est et sera toujours tellement fière de toi", a poursuivi Vanessa Bryant. Une fois de plus, la mère de famille de 39 ans a pu recevoir dans les commentaires le précieux soutien d'amis, de proches et de fans.

Le 4 février dernier, on apprenait que les corps de Kobe Bryant (décédé à 41 ans) et de sa fille Gianna avaient été rendus à leur famille après une autopsie. Des obsèques devraient avoir lieu prochainement. Vanessa Bryant doit désormais être forte pour le bien de ses filles, Natalia (17 ans), Bianka (3 ans) et la toute jeune Capri (7 mois).