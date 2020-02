Kobe Bryant : L'hommage déchirant de sa femme après une soirée d'émotion

C'est ce que Kobe Bryant voudrait...

Durant cette soirée, de nombreuses célébrités du basket ont rendu hommage à Kobe et sa fille comme LeBron James qui a fait un discours très émouvant sur son coéquipier décédé. "Je vais continuer avec mes coéquipiers à perpétuer son héritage, non seulement cette année mais aussi longtemps que nous pourrons continuer à jouer au basket, que nous aimons, parce que c'est ce que Kobe Bryant voudrait" a-t-il déclaré. À la mi-temps, le rappeur Wiz Khalifa et le chanteur Charlie Puth ont interprété leur titre See You Again. L'artiste Usher a également interprété le titre Amazing Grace. Un peu plus tard, une vidéo du père et de sa fille a été diffusée dévoilant à tous leur complicité et leur amour. Deux personnages inoubliables pour le monde du basket partis bien trop tôt.