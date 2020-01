Kobe Bryant : Sa fille Gianna, morte avec lui, voulait suivre ses traces

Comme si la mort de Kobe Bryant, à seulement 41 ans, n'était pas assez tragique, l'ex-star de la NBA a été subitement emportée avec l'une de ses quatre filles. Deuxième des enfants nés du mariage de Kobe avec Vanessa, Gianna, 13 ans, a elle aussi péri dans le crash de son hélicoptère survenu le 26 janvier 2020 sur les hauteurs de Calabasas, dans la banlieue de Los Angeles, non loin de la maison de Kourtney Kardashian. Père et fille partageaient la même passion pour le basket et se rendaient à un tournoi le jour de leur mort. L'accident a coûté la vie à sept autres personnes dont une amie et coéquipière de Gianna, tuée avec ses parents.

Pour Kobe Bryant, sa fille de 13 ans était assurément celle qui allait assurer sa relève et beaucoup pensaient comme lui. C'est pourquoi l'adolescente était surnommée "Mambacita" en référence directe à "Black Mamba", le surnom de Kobe Bryant.

En plus d'assister régulièrement à des matchs de la NBA et de la WNBA, la ligue professionnelle américaine féminine, Gianna Bryant faisait partie de la Mamba Academy créée par son père et dont le but était de former les champions de demain. Elle était notamment coachée par son papa, qui s'affichait avec elle et les autres joueuses sur son compte Instagram. Repérée pour jouer au niveau professionnel, l'adolescente avait l'ambition de jouer dans les plus grandes franchises et pour la WNBA.