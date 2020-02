Kobe Bryant : Son corps et celui de sa fille, Gianna, rendus à la famille

Les corps de Kobe Bryant et de sa fille Gianna (13 ans) ont été remis aux membres de la famille par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, une semaine après le crash de l'hélicoptère qui a tué sept autres personnes dans l'accident.

Après que les corps ont été identifiés et les causes des décès déterminées par les enquêteurs, les corps ont été restitués, rapporte un porte-parole du médecin légiste au Daily Mail. La veuve du joueur légendaire, Vanessa Bryant, a réclamé certains objets laissés par les milliers de fans en deuil devant le Staples Center. Le stade de Los Angeles a déclaré qu'il allait faire parvenir les T-shirts, les lettres et les ballons laissés en hommage. "Vanessa nous a contactés et nous a dit : 'Notre famille aimerait que ces articles soient au mémorial Bryant', a déclaré Lee Zeidman, le président du Staples Center, au LA Times. Nous allons cataloguer chaque objet, incluant les T-shirts, les lettres, les ballons de basket, les peluches et les jouets. Nous les expédierons à la famille grâce à des conteneurs spécialement conçus." Les fleurs, quant à elles, seront utilisées comme compost. Pour Lee Zeidman, cela signifie "que tous ces fans qui ont pris le temps d'acheter des fleurs et des plantes sauront que ça fera toujours partie du site".

Cinq jours après leur la mort tragique survenue dans un crash d'hélicoptère le 26 janvier 2020, Kobe Bryant (41 ans) et sa fille Gianna (13 ans) ont eu droit à un immense hommage lors du match qui opposait les Lakers de Los Angeles aux Trail Blazers de Portland au Staples Center de Los Angeles. Premier match des Lakers depuis cet accident qui a tué neuf personnes, la soirée était entièrement dédiée aux victimes du crash. Sur son compte Instagram, Vanessa Bryant a choisi une image forte pour symboliser cette soirée. Émue, elle a écrit en légende : "Il n'y a pas de n° 24 sans n° 2", en référence aux numéros respectifs de maillot de son époux et de sa fille.

Les corps de quatre autres victimes ont également été rendus, ceux du pilote Ara Zobayan et des passagers Christina Mauser, 38 ans, Sarah Chester, 45 ans, et sa fille Payton, 13 ans.