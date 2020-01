Kobe Bryant allait lancer un business avec sa fille Gianna, morte dans le crash

Kobe Bryant et sa fille Gianna, âgée de 13 ans, se rendaient à un match de basket dimanche 26 janvier 2020, lorsque leur hélicoptère s'est crashé sur les hauteurs de Calabasas, dans la banlieue de Los Angeles, non loin de la maison de Kourtney Kardashian. A son bord, 7 autres personnes dont 3 membres d'une même famille.

A seulement 13 ans, Gianna se voyait déjà suivre les traces de son papa qui la guidait dans son envie de devenir basketteuse professionnelle. Kobe Bryant l'entraînait au sein de la Mamba Academy qu'il avait créée pour former les futures championnes de demain. L'ex-star des Lakers décédée à l'âge de 41 ans savait que sa fille - qu'il surnommait "Mambacita" en référence à son surnom "Black Mamba" -, était destinée à un bel avenir.

TMZ révèle que Kobe Bryant avait fait déposer le surnom de Gianna le 30 décembre 2019, afin que personne ne puisse utiliser le nom de "Mambacita". Selon les documents consultés par le média américain - qui a été le premier a annoncé le crash de l'hélicoptère sans que la police ait eu le temps de prévenir les proches des victimes -, Kobe Bryant avait prévu d'utiliser le surnom de sa fille pour des vêtements de sports, tee-shirts, des shorts, des casquettes, des joggings ou encore des sweatshirts.

Leurs dernières heures avant le drame

Kobe Bryant et sa fille Gianna, qu'il appelait affectueusement Gigi, partageaient une grand complicité et passaient beaucoup de temps ensemble. La veille de leur mort, ils avaient assisté à un match de basket comme l'a révélé, photo à l'appui, Shaunie, l'ex-femme de Shaquille O'Neal. Kobe Bryant et Gianna étaient venus voir Me'arah O'Neal, la fille de 13 ans de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal et Kobe Bryant étaient amis de longue date et ont été coéquipiers durant plusieurs années chez les Lakers. Me'arah O'Neal considérait Gianna Bryant comme sa soeur jumelle de part leurs parcours similaires et leurs amitiés.

Quelques heures avant leur mort, Kobe Bryant et sa fille s'étaient rendus à la messe, dans une église catholique de Newport Beach. Matinaux, ils avaient assisté à l'office de 7h de la communauté "Our Lady Queen of Angels". Peu après 9h ils avaient décollé avec leur hélicoptère privé qui s'est crashé aux alentours de 9h30.