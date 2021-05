Vanessa Bryant : Hommage à sa fille décédée, ses amies stars la soutiennent

Vanessa Bryant se bat toujours pour obtenir justice suite aux décès tragiques de Kobe et Gianna Bryant. Elle a poursuivi le comté de Los Angeles, le bureau du sherif du comté, les pompiers du comté et plusieurs agents de police pour négligence et violation de la vie privée, après qu'ils aient publié des photos de l'hélicoptère accidenté dans lequel l'ex-superstar des Los Angeles Lakers et sa fille de 13 ans avaient trouvé la mort.