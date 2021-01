Mort de Kobe et Gianna Bryant : un an après le terrible crash, Vanessa est toujours brisée

Déjà un an que Kobe Bryant et sa fille Gianna sont morts ! La veuve du basketteur et maman endeuillée Vanessa Bryant commémore ce triste anniversaire avec les internautes. Elle leur confie ne toujours pas comprendre comment ce drame a pu se produire.

Vanessa Bryant compte plus de 14 millions d'abonnés sur Instagram. 14 millions d'internautes avec qui elle partage les souvenirs de son défunt mari et de leur fille Gianna, âgée de 13 ans lors de sa mort. Vanessa en a publié un nouveau ce mardi 26 janvier 2021, date du premier anniversaire de leurs disparitions. Elle a posté le contenu d'une lettre rédigée par une amie de sa fille, une certaine Aubrey Callaghan.

"Merci d'avoir partagé quelques-uns de tes souvenirs de ma Gigi et de m'avoir permis de les partager ici, sur mon Instagram, écrit @vanessabryant en légende de sa publication. Ma Gigi est incroyable et j'apprécie sincèrement ta lettre attentionnée. Elle t'aime tellement. Ma petite fille et Kob-Kob me manquent énormément, aussi. Je ne comprendrais jamais pourquoi et comment cette tragédie a pu arriver à des êtres si beaux, si gentils et si extraordinaires. Ça a l'air irréel. Kob, nous l'avons bien élevée. Gigi, tu rends encore ta maman fière. Je vous aime !"

Ainsi, Vanessa Bryant reprend les mots de l'adolescente Aubrey : "Dans votre tristesse intense, j'espère que vous aurez une lueur de joie grâce à la fille que vous avez créée et élevée. Vous l'avez bien fait, Madame Bryant, et nous vous serons éternellement reconnaissants."