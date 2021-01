Vanessa Bryant inconsolable : un an après la mort de Kobe et Gianna, le deuil reste "déchirant"

Meurtrie par le décès brutal de son époux Kobe Bryant et de sa fille Gianna dans un accident d'hélicoptère, survenu le 26 janvier 2020 en Californie, Vanessa Bryant (38 ans) vient de leur rendre un nouvel hommage poignant sur Instagram.

"Le deuil est un amas d'émotions déroutantes", écrit la maman de Natalia, Gianna, Bianka et Capri. "Un jour, vous êtes dans l'instant, en train de rire, et le lendemain, vous n'avez pas envie d'être en vie. Je veux dire cela pour les personnes qui se battent contre le chagrin et la perte déchirante. Trouvez votre raison de vivre. Je sais que c'est difficile. Je regarde mes filles et j'essaie de faire passer ma tristesse pour elles. La mort est garantie et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Ne l'oubliez pas et trouvez votre raison de vivre".

Après l'accident fatal qui a coûté la vie à Kobe (41 ans) et à Gianna (13 ans), la jeune maman s'était fait faire un tatouage en leur honneur sur son cou. Parmi les victimes du crash figuraient aussi sept autres victimes, dont le pilote - appelé localement Ara Zobayan - John Altobelli, entraîneur de base-ball de l'Orange Coast College, sa femme Kerry et leur fille Alyssa.

Quelques jours avant sa mort, le basketteur avait écrit une magnifique déclaration à sa femme, avec laquelle il était marié depuis 2001. "Il y a 20 ans, j'ai rencontré ma meilleure amie, ma reine @vanessabryant. (...) Je t'aime, ma mamacita per sempre."