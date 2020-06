George Floyd : Derek Chauvin, le policier incriminé, lâché par sa femme

Il était peu après 20h le lundi 25 mai 2020, lorsque la vie de la famille de George Floyd a basculé quand cet Afro-Américain de 46 ans a été tué par un agent de la police de Minneapolis (Minnesota), Derek Chauvin. Une mort tragique qui replonge l'Amérique dans ses vieux démons et provoque l'embrasement de plusieurs villes. Minneapolis, bien évidemment, mais aussi Washington, la capitale, où l'on a craint pour la sécurité du président Donald Trump qui a été conduit dans le bunker de la Maison Blanche.

Les circonstances du drame

Derek Chauvin, 46 ans, faisait partie de la patrouille du Minneapolis Police Department appelée à Powderhorn Park sur la Chicago Avenue South, à dix minutes du centre-ville de Minneapolis, pour suspicion d'usage d'un faux billet de 20 dollars dans une épicerie. L'homme soupçonné de ce délit était George Floyd, qui avait fait de la prison par le passé pour un vol à main armée. Il était sorti de prison en 2014, avait quitté le Texas pour démarrer une nouvelle vie dans le Minnesota. Tout de suite, l'agent du 911 (numéro d'urgence) qui a reçu l'appel a voulu en savoir plus sur l'origine du suspect : "What race ? (Quelle race ?), Is he white, black, Native, Hispanic, Asian? (Il est blanc, noir, amérindien, hispanique, asiatique ?)"

Lorsque Derek Chauvin, accompagné de trois collègues policiers, Tau Thao, Thomas Lane et J. Alexander Kueng, sont arrivés sur place, Derek Chauvin se trouvait dans sa voiture, d'où ils l'ont extrait pour le conduire, sans résistance dans le véhicule de police. Malgré le calme du suspect, les agents de police ont jugé nécessaire de le plaquer au sol, sur le ventre. Derek Chauvin a alors placé son genou sur la nuque de George Floyd, qui était menotté, le maîtrisant totalement, mais l'empêchant surtout de respirer. Malgré les "I can't breathe" ("Je ne peux plus respirer") du suspect, Derek Chauvin est resté durant plusieurs minutes dans cette position, 2 minutes et 53 secondes très exactement. Une fois sur place, les ambulanciers n'ont pas réussi à trouver un pouls à George Floyd et il a été déclaré mort peu de temps après à l'hôpital. L'autopsie révélera finalement que George Floyd n'est pas mort asphyxié, mais du fait de sa contention au sol, combinée avec ses problèmes de santé et une intoxication potentielle. L'homme, père de deux filles, dont une petite de 6 ans, était atteint d'une maladie coronarienne et d'une maladie cardiovasculaire.

Derek Chauvin arrêté, la crainte du suicide

La terrible scène a été filmée par plusieurs passants, des images permettant de retracer les circonstances du drame. Vendredi 29 mai, Derek Chauvin est arrêté et placé en garde à vue pour meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré. L'avocat de la famille George Floyd demande à ce que le policier de Minneapolis soit inculpé de meurtre au premier degré, qui prend en compte l'intention de tuer. Depuis l'après-midi du vendredi 29, Derek Chauvin se trouve derrière les barreaux, ceux de la prison de Ramsey, située à Saint-Paul dans le Minnesota. L'officier de police est surveillé de très près, avec des contrôles toutes les 15 minutes, afin de s'assurer qu'il est toujours en vie. La crainte d'une tentative de suicide est omniprésente comme le rapporte TMZ, qui suit cette affaire de très près. L'homme n'est pourtant pas considéré comme suicidaire, mais la pression dont il fait l'objet pourrait le conduire à commettre l'irréparable.

À son arrivée à la prison, dans l'aile réservée aux isolements, Derek Chauvin a été soumis à une fouille corporelle intégrale afin de s'assurer qu'il ne disposait d'aucun objet pouvant lui permettre de se faire du mal. En plus des contrôles quatre fois par heure, sa cellule dispose d'une caméra qui le filme 24h/24. Son lit est cloué au sol et son oreiller cousu au lit. Derek Chauvin est autorisé à passer une heure en dehors de sa cellule, il a accès aux livres, peut disposer de feuilles et de stylos pour écrire.

Demande de divorce après dix ans de mariage

Quelques heures après le placement en détention de Derek Chauvin, TMZ.com a relayé une information plus personnelle concernant sa vie privée. Alors qu'ils étaient mariés depuis dix ans, sa femme Kellie a demandé le divorce.

Née au Laos, couronnée Miss Minnesota en 2018, Kellie s'est dite dévastée par la mort de George Floyd et a demandé à ce que ses proches soient épargnés dans cette affaire. "Bien que madame Chauvin n'ait pas d'enfant issu de ce mariage, elle demande à ce que ses enfants, ses parents et sa famille restent en sécurité et que leur vie privée soit respectée dans ce moment difficile", a indiqué son avocat à la presse.

Un passé trouble

Plusieurs médias américains se sont intéressés de plus près à la carrière de Derek Chauvin. En dix-neuf années de service à Minneapolis, l'ancien officier de police a fait l'objet de 18 plaintes. Seize ont été classées, deux ont abouti à de simples lettres de réprimande. Derek Chauvin a été impliqué dans trois fusillades en 2006, 2008 et 2011, et a fait à chaque fois usage de son arme. En 2008, l'officier de police avait blessé par balle un suspect lors d'une intervention pour violences domestiques. Il avait reçu une médaille de bravoure. Deux ans plus tôt, Derek Chauvin faisait partie des six agents liés à la mort d'un homme de 42 ans, abattu après avoir - selon les agents - tiré au fusil de chasse sur eux, dont Chauvin.