Cathy Guetta comblée par ses enfants, David touché par tant d'amour

Cathy et David Guetta ont beau être séparés depuis 2014, ils n'en restent pas moins très fiers de la famille qu'ils ont construite ensemble. Elle est composée de deux enfants, Elvis, 16 ans, et Angie, 12 ans.

Dimanche 10 mai 2020, les mamans étaient à l'honneur aux États-Unis, et bien qu'elle réside à Londres avec son garçon et sa fille, Cathy Guetta a publié un message pour la fête des Mères. La reine des soirées de 53 ans s'est affichée en train de partager une belle étreinte avec Elvis et Angie, tous deux l'embrassant sur chaque joue. "Joyeuse fête des Mères. Le plus beau rôle de ma vie, devenir maman de mes deux trésors Elvis et Angie. Depuis seize ans je suis si heureuse, vous me comblez d'amour mes chéris, tous les jours. Je vous aime à la folie et suis fière d'être votre maman. J'embrasse toutes les mamans extraordinaires. C'est notre fête !!!!!!!!!", s'est-elle enthousiasmée en légende de sa photo.

Après cette publication, Cathy Guetta a reçu de nombreuses réactions dans la section réservée aux commentaires, notamment de la part de son ex-mari. Confiné à Miami avec sa compagne Jessica Ledon, le célèbre DJ de 52 ans a publié plusieurs smileys envoyant des baisers à son ex-épouse, et sans aucun doute à leurs enfants par la même occasion. Malgré la rupture, ceux qui ont bâti l'empire Guetta sont restés en très bons termes et cette bienveillance sur Instagram n'en est qu'une preuve de plus.