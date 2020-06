Leïla Bekhti : Son coup de gueule après la manifestation contre le racisme

View this post on Instagram

C'est donc a " le monde d'aprs " ? Ce " nouveau monde " qu'on nous annonait ? Celui que le dconfinement ouvrirait ? Mais dans ce monde d'aprs, avait-on seulement imagin qu'un George Floyd pouvait mourir dans ces conditions ? Aprs deux mois confins, tenus loin du monde, nos premiers pas l'extrieur se heurtent cette violence insupportable. C'est peut-tre a le monde d'aprs, mais a ressemble trangement au monde d'avant dans lequel le jeune Adama Traor et tant d'autres ont disparu dans des circonstances similaires. Mais ces moments-l, je n'ai pas vu. Je ralise que je n'ai probablement pas voulu voir. Cette violence policire qu'on avait fini par banaliser. Mais le monde s'est rveill sous le genou de l'indicible. Dans le monde d'avant, cet acte abominable serait probablement pass inaperu. Un de plus. Mais dans le monde d'aprs, il se passe quoi ? Il se passe que la mort de Georges Floyd et d'Adama Traor porte un cho d'une puissante ampleur. Alors, c'est peut-tre a le monde d'aprs, un monde dans lequel on regarde ce qu'il se passe. Oui , c'est srement l que la bascule est en train de s'oprer : nous entrons dans un monde dans lequel on choisit de voir et de faire face. On choisit de prendre conscience, de ragir, de changer ENSEMBLE. Hier, nous tions tous runis pour la justice et n'en dplaise certains, pas contre la police. Le monde doit changer. Tant mieux. Nous aussi.