Leïla Bekhti et Tahar Rahim réunis dans The Eddy : "Au début, on tremblait"

Tout en évitant d'être "l'un sur l'autre", Leïla Bekhti a eu la bonne surprise de découvrir un partenaire de jeu "très à l'écoute et généreux" : "C'était formidable d'être témoin de son travail (...). Ce qui me plaît, c'est l'idée de retravailler avec Tahar Rahim, l'acteur (...). Cela élève de rencontrer des gens comme lui. Il y a une amitié profonde entre nous."

Ce nouveau projet à deux est d'autant plus fort pour une jolie raison : "C'est fou quand on y pense : sur Un Prophète, on se rencontre, et sur The Eddy, on crée une vie. J'étais enceinte sur le tournage et je ne l'ai découvert qu'à la fin", a ajouté la comédienne, déjà maman d'un petit Souleymane, 2 ans. Nul ne sait si, depuis, Leïla Bekhti et Tahar Rahim ont accueilli leur deuxième enfant. Confinée près de Mulhouse, pour être proche de son oncle "fragile", l'actrice en profite pour faite régulièrement étalage de son auto-dérision sur son compte Instagram.