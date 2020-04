Leïla Bekhti et Tahar Rahim réunis dans "The Eddy" : la bande-annonce dévoilée

Plus de dix ans après s'être donné la réplique pour la première fois dans le film Un prophète de Jacques Audiard, Tahar Rahim et Leïla Bekhti se retrouvent donc en anglais et en français dans cette mini-série réalisée par l'Américain Damien Chazelle, récompensé en 2017 pour la comédie musicale La La Land. Lors d'une rare interview accordée au magazine Vanity Fair de décembre dernier, le couple star s'était confié sur ce tournage à deux : "J'ai adoré faire ça et Tahar aussi, avait expliqué la comédienne de 36 ans. Être nous-mêmes a un peu désamorcé le côté 'première séance ensemble, enfin !' On a juste laissé un appareil entrer dans notre danse. Mais pour que l'on s'autorise à cela, il fallait un beau projet."

De son côté, Tahar Rahim avait ajouté : "Le couple, il n'y a pas de formule, ça se saurait. Faire tous les deux le même travail, c'est une chance, car on se comprend. L'éloignement est parfois insoutenable, comme en ce moment", avait confié l'acteur de 38 ans alors qu'il était en tournage à Bangkok pour Serpent, une autre série pour la BBC et Netflix. Déjà parents d'un petit Souleiman (2 ans), le couple marié depuis 2010 attend son deuxième enfant.