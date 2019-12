Leïla Bekhti enceinte : ventre bien arrondi pour un nouveau projet décalé

Toujours sur Instagram, le 4 décembre dernier, Leïla Bekhti a témoigné de sa complicité avec Jonathan Cohen. Entre deux prises pour La Flamme, le duo s'est amusé à improviser un clip vidéo sur la chanson Tu trouveras de Natasha St-Pier et Pascal Obispo : "Je poste cette vidéo uniquement pour le jeu d'acteur de Jonathan Cohen au second plan, a précisé l'actrice. Merci d'avoir accepté de jouer dans ce clip, je ne l'oublierai jamais." Une amusante parodie qui n'est pas sans rappeler celle qu'elle avait filmé en septembre avec sa "soeur" de coeur Géraldine Nakache, toujours à l'arrière d'une voiture, sur le titre All By Myself de Céline Dion.