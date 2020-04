Leïla Bekhti au naturel : son drôle d'avant/après confinement

Une fois encore, Leïla Bekhti n'a pas manqué de divertir ses abonnés sur Instagram. Le 13 avril 2020, la comédienne s'est cette fois-ci amusée à proposer un avant/après confinement plutôt convaincant ! De l'égérie L'Oréal prête pour le tapis rouge à la mère de famille au naturel, il n'y a finalement qu'un pas.

"Avec la @lorealparis Family VS avec la Bekhti Family tout court", a indiqué avec dérision l'actrice de 36 ans. Sur la première photo, la star du film Chanson douce est sur son trente-et-un, maquillée et habillée d'une élégante robe blanche signée Hedi Slimane pour Celine. Ce portrait studio a été réalisé il y a près d'un an, le 19 mai 2019, lors de sa montée des marches au Festival de Cannes pour la projection du film A Hidden Life, de Terrence Malick.

Le second cliché a le mérite d'offrir un contraste saisissant : la maman de Souleiman (2 ans), qui attend son deuxième enfant, apparaît au naturel, cheveux décoiffés et magnifique T-shirt à l'effigie du personnage pour enfants Peppa Pig sur le dos. Un avant/après qui a notamment fait réagir ses amies Adèle Exarchopoulos, Sandrine Kiberlain ou encore Marina Foïs.