Céline Dion a 52 ans : photo d'enfance trop mignonne pour son anniversaire !

Comme le temps file. Avec tous les événements tragiques qui écrasent actuellement la population mondiale, on l'aurait presque oublié. Et pourtant : le 30 mars 2020, Céline Dion fêtait ses 52 ans. Sur les réseaux sociaux, pour marquer le coup, apporter un peu de légèreté, l'équipe de la chanteuse, la fameuse Team Céline, a partagé une photographie d'enfance. Elle n'était alors qu'une petite fille, "une toute petite fille" à la frange irrégulière. "Bonne fête Céline, précise le message qui accompagne le cliché. De la santé, de l'amour et du bonheur." C'est effectivement tout ce qu'on lui souhaite.

Céline Dion rêvait probablement d'un anniversaire un peu différent. Si son Courage World Tour n'avait pas été reporté en raison de la pandémie du Covid-19, l'artiste aurait fêtait ça en Californie, puisqu'elle devait chanter à Glendale le 29 et à San Diego le 31. Testée négative au coronavirus, elle a toutefois préféré retourner à Las Vegas afin de protéger les siens, ses trois fils René-Charles (19 ans), Nelson et Eddy (ses jumeaux de 9 ans). "J'espère que vous prenez tous bien soin de vous durant ces temps particulièrement difficiles. Je suis à la maison avec ma famille et nous prenons les précautions nécessaires pour rester en santé et en sécurité, a-t-elle expliqué. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont malades et tous ceux qui sont durement affectés par cette situation dramatique."