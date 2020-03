Céline Dion : Coup dur, le reste de sa tournée reporté... retour à Las Vegas

Triste nouvelle pour les milliers de fans de Céline Dion. La chanteuse de 51 ans, qui poursuivait les représentations de son Courage World Tour aux États-Unis, va devoir reporter plusieurs représentations. La star, malade depuis son escapade à New York, va rentrer à Las Vegas à cause du coronavirus ; elle-même a été testée négative. Pour l'heure, 1300 cas et 38 morts ont été recensés outre-Atlantique.

Sur son compte Instagram suivi par 4,2 millions d'abonnés, l'interprète de My Heart Will Go on a posté un message annonçant le report de ses prochains concerts américains. "Les dates nord-américaines de la tournée mondiale Courage de Céline Dion sont reportées. Les spectacles prévus du 24 mars au 27 avril 2020 seront reportés", peut-on lire. La chanteuse devait notamment passer par Denver, Los Angeles, San Francisco, San Diego ou encore Portland... À partir du mois de mai, la star doit normalement entamer à Prague la partie européenne de sa nouvelle tournée mondiale, pour laquelle elle voyage exceptionnellement sans ses trois fils : René-Charles (19 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans).

Céline Dion va donc pouvoir rentrer chez elle à Las Vegas où ses enfants sont scolarisés ; sans doute pourra-t-elle aussi envisager quelques jours auprès de son clan au Québec, où elle s'était récemment rendue pour l'enterrement de sa maman Thérèse. Il se murmure que la diva pourrait reprendre une résidence permanente l'an prochain dans le Nevada, mais plus au Caesars Palace...

Céline Dion, attendue avec impatience par ses fans français à La Défense Arena ainsi qu'au Festival des Vieilles Charrues cet été, va-t-elle profiter de cette pause inattendue pour relancer la promotion de son dernier disque intitulé Courage ? Porté par plusieurs singles dont Imperfections et Flying on My Own, il avait démarré au sommet des charts avant de s'effondrer inexplicablement. À ce jour, il s'est vendu à environ 600 000 exemplaires dans le monde.