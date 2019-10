Céline Dion victime du marché noir : les billets de ses shows vendus à prix d'or

Depuis qu'il est possible d'acheter des billets de spectacles en ligne, un marché noir s'est mis en place avec un système de revente faisant grimper les prix. Il faut dire que les fans déçus de ne pas avoir réussi à acheter un ticket pour le concert de leur artiste adoré deviennent vulnérables et prêts à casser à leur tirelire. Mais avec cette pratique vient aussi la possibilité de se faire arnaquer. Une poignée de fans de Céline Dion semblent prendre ce chemin-là...

Alors qu'elle a lancé sa nouvelle tournée mondiale, le Courage World Tour, la chanteuse Céline Dion attire des milliers de spectateurs ; à l'exception de ses spectacles à Ottowa, marquant son retour sur scène après une pause pour cause de virus à la gorge et où certains billets ont été étrangement bradés. A l'annonce de sa venue en France, sur la scène de Paris La Défense Arena (26, 27, 30 juin, 1er, 3 et 4 juillet 2020) ainsi qu'au Festival des Vieilles Charrues (le 16 juillet), elle a affolé les compteurs en écoulant tous ses billets en quelques minutes seulement ! Des fans de l'interprète de Courage se sont donc retrouvés le bec dans l'eau...

Selon BFMTV, des fans ont acheté des places sur des sites de revente avec le risque d'avoir de faux billets, voir pas de billets du tout ! Et de citer une jeune spectatrice de 18 ans. "J'ai quand même payé presque le double, je n'ai pas encore mes places et ça m'inquiète. Ils ont une espèce de délai, ils disent qu'on peut recevoir les places deux semaines avant le concert. Donc je me dis que j'ai encore une marge", essaye-t-elle de se rassurer. Et le site d'enfoncer le clou en assurant qu'un billet peut se revendre... 6000 euros !

Agacée, la productrice française de Céline Dion (Jackie Lombard) a missionné son avocat pour mener des actions en justice. "Ce sont des sites qui parfois, par des circuits plus ou moins opaques, arrivent à avoir quelques billets, a expliqué Étienne Papin, ajoutant "qu'en réalité ils font croire qu'ils ont des billets et ils n'en ont pas, et ce sont eux qui empochent tout l'argent."

Le prochain concert de la tournée de Céline Dion sera le 30 octobre à Fargo, dans le Dakota du Nord.

Thomas Montet