Céline Dion de retour sur scène : des billets bradés, sa voix à la peine

Les spectateurs de Céline Dion, impatients de la découvrir sur scène pour sa tournée mondiale intitulée Courage World Tour, avaient rendez-vous le 15 octobre à Ottowa, pour son retour après trois semaines de repos. La diva, qui se remet doucement d'un virus à la gorge, a avoué être encore fragile. Étrangement, les places étaient bradées !

Sur la scène du Centre Canadian Tire, Céline Dion (51 ans) n'a pas manqué de remercier chaleureusement ses milliers de fans pour leur présence et leurs encouragements. L'interprète d'Imperfections – tiré de son prochain disque Courage disponible le 15 novembre – a aussi eu la franchise de reconnaître que sa voix n'était pas encore totalement guérie. "Comme vous l'avez sans doute noté, je lutte actuellement. J'apprécie véritablement votre énergie. Je ressens tellement votre amour. Jamais, dans ma carrière, je ne me suis présentée sur scène pour dire : 'Je ne suis pas certaine de pouvoir continuer.' Mais, pour la prochaine chanson, je vais avoir besoin de votre soutien. (...) On va y aller une étape à la fois", a-t-elle clamé. Et de finalement chanter à la perfection son tube The Power of Love.

Le site du Journal de Montréal évoque bel et bien quelques difficultés sur les titres À vous ou I'm Alive. Malgré cela, les 13 000 spectateurs de la salle de spectacle l'ont acclamée. "Je suis super chanceuse de vous avoir dans ma vie. Merci beaucoup de me permettre de vivre autant d'émotions avec vous", a-t-elle conclu son show.

Céline Dion avait reporté plusieurs concerts à Montréal avant de remonter sur scène. Ainsi, les concerts prévus les 26, 27, 30 septembre et 1er octobre ont été déplacés aux 18, 19, 21 et 22 novembre. Les spectacles programmés les 4 et 5 octobre auront lieu les 18 et 19 février prochains.