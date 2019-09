Céline Dion malade et au repos : des concerts du Courage World Tour reportés

Après le triomphe du premier show de sa nouvelle tournée mondiale, Céline Dion traverse un coup dur : victime d'un virus, elle doit annuler et reporter plusieurs concerts du Courage World Tour. La production du spectacle a publié un communiqué mercredi 25 septembre 2019.

"Après deux semaines de répétitions et une série de spectacles incroyables à Québec, nous avons le regret de vous informer que, dû à un virus à la gorge, Céline Dion devra reporter ses quatre premiers spectacles au Centre Bell [à Montréal, NDLR] dans le cadre de sa tournée mondiale COURAGE. Sous stricte ordonnance de son médecin, Céline devra prendre une semaine de repos pour se remettre pleinement et prévoit de reprendre la scène du Centre Bell le vendredi 4 octobre et le samedi 5 octobre prochain, tel que prévu", a écrit la société Evenko.

Les fans de Céline Dion, qui avaient acheté des billets pour Montréal, pourront la voir à d'autres dates. Les billets pour le jeudi 26 septembre seront valides pour le lundi 18 novembre. Les billets pour le vendredi 27 septembre seront valides pour le mardi 19 novembre. Les billets pour le lundi 30 septembre seront valides pour le jeudi 21 novembre. Les billets pour le mardi 1er octobre seront valides pour le vendredi 22 novembre.

Céline Dion, dont le prochain disque Courage est attendu dans les bacs le 15 novembre, commence également à annoncer progressivement les villes européennes pour la deuxième moitié de sa tournée. Ainsi, les fans français de la diva pourront la retrouver les 26, 27, 30 juin et 1er juillet à Paris La Défense Arena, ainsi que, grosse surprise, le 16 juillet au Festival des Vieilles Charrues à Carhaix ! La star de 51 ans doit aussi se produire pour la première fois à Tel-Aviv et à Beyrouth en 2020.

À noter que la chanteuse doit dévoiler ce 26 septembre le clip du single Imperfections.

Thomas Montet