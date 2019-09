Céline Dion dévoile (encore) une nouvelle coupe pour le Courage World Tour

Céline Dion a offert à ses fans un show de deux heures au cours duquel elle a multiplié les tubes comme Pour que tu m'aimes encore, It's All Coming Back to Me Now, All by Myself, Ziggy, My Heart Will Go On... Dans la story Instagram de son ami et styliste Pepe Munoz, on a aussi pu en apprendre un peu plus sur les costumes : son incendiaire robe rouge brillante et fendue – visible sur la pochette de Courage – est signée du créateur Yousef Al Jasmi, mais elle a aussi fait appel à Zac Posen, Schiaparelli, Alexandre Vauthier ou encore Michael Costello.

À noter que Courage est attendu dans les bacs pour le 15 novembre prochain.