Céline Dion : Incendiaire, elle dévoile trois chansons de Courage

Elle aura pris son temps. Après avoir teasé à plusieurs reprises sur Instagram son nouveau disque en anglais intitulé Courage – le premier en six ans depuis Loved Me Back to Life –, Céline Dion va le dévoiler le 15 novembre 2019. Mais, ce 18 septembre, elle a d'ores et déjà révélé trois chansons !

Après ses adieux au Caesars Palace de Las Vegas en juin dernier, Céline Dion n'a pas perdu de temps. On l'a vue en France pour la Fashion Week, puis elle a repris le chemin du Québec pour quelques jours de vacances, mais, surtout, pour préparer la promotion entourant la sortie du disque Courage et le lancement de sa nouvelle tournée mondiale le Courage World Tour. Sur ses réseaux sociaux, la diva a posté la photo du disque sur laquelle on la voit en robe rouge brillante de strass, devant des flammes. Elle a également changé de photo de profil, affichant une nouvelle tête avec un carré long.

Céline Dion, qui multiplie les confidences aux médias pour cette double actualité, a donc révélé les titres Imperfections, Lying Down et Courage. Des chansons qui font suite à la sortie du très entêtant et inexplicablement peu exploité titre Flying on My Own, cadeau offert aux fans pendant l'été. Interrogée par Radio-Canada, elle a évoqué ce disque et sa tournée, des projets sur lesquels elle a planché sans l'aide de son regretté mari René Angélil. "J'ai encore la passion de vivre, j'ai encore l'amour pour mes fans qui me font encore vibrer, et j'ai encore des auteurs-compositeurs-producteurs qui m'écrivent des chansons à m'en faire vibrer jusqu'aux larmes", a-t-elle confié.

Ce 18 septembre, la star aura l'occasion de chanter ses nouvelles chansons sur scène puisqu'elle donne le top départ de sa tournée au Vidéotron de Québec. Et Céline Dion de faire le point sur ce qu'elle souhaite pour la suite de sa carrière. "Un bon show, ne pas déplaire à mes fans, et un super album qui va faire plaisir à tout le monde. Il y a des bons vins qui vieillissent bien, et il y a des bons vins qui vieillissent mal. J'espère être une bonne bouteille de vin. J'aimerais ça, bien vieillir. J'aimerais ça", a-t-elle ajouté.