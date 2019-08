Céline Dion : Les dessous de ses luxueuses vacances...

Alors qu'on a récemment découvert que René-Charles, le fils de la chanteuse Céline Dion et de son regretté mari René-Angélil, passait de très chouettes et festives vacances d'été avec ses amis, la diva se fait plus discrète. Selon la presse québécoise, elle est de retour au pays dans un luxueux domaine...

Après avoir fait une fois de plus le show à Paris au début de l'été et donné un concert à Londres devant une foule conquise, Céline Dion avait retraversé l'Atlantique pour entamer ses vacances. Discrète, l'interprète du tube Encore un soir profite d'un repos bien mérité avec ses jumeaux Nelson et Eddy (8 ans) et laisse René-Charles (18 ans) mener sa petite vie. A en croire les informations du magazine Échos Vedettes, la star a trouvé refuge sur la rive sud de Montréal. "Ce serait un endroit de rêve pour se reposer, se ressourcer, laisser les enfants jouer dehors, dormir sur le sofa et même s'amuser. Car oui, dans la demeure se trouvent une salle de projection privée,, une salle de billard, une salle de gym, un jacuzzi intérieur et un salon avec un grandiose piano à queue", écrit le magazine.

Céline Dion, qui a longtemps possédé un manoir à Montréal qu'elle a depuis vendu - ainsi qu'une maison en Floride, un chalet et une résidence à Las Vegas - , loue cette chic maison le temps de son été. "Cette demeure serait construite sur un vaste domaine, à l'écart des regards des curieux et de la civilisation. Impossible d'apercevoir la propriété sans connaître son emplacement exact", ajoutent nos confrères. Si on imagine aisément que la chanteuse se prélasse avec ses jumeaux, nul doute qu'elle prépare aussi le début de sa prochaine tournée mondiale intitulée Courage World Tour. Le coup d'envoi de cette tournée est prévu pour le 18 septembre à Québec. La diva va se produire au Canada et aux États-Unis jusqu'en avril 2019 avant d'annoncer une partie européenne. L'occasion de défendre son très attendu prochain disque en anglais alors qu'elle a sorti l'entêtant single Flying On My Own.