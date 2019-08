Céline Dion : René-Charles fêtard, une bouteille à la main

René-Charles, qui a soutenu sa mère pour ses adieux au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas avec ses frères Nelson et Eddy (8 ans), a ensuite continué son été en se rendant à divers endroits. Sur le compte Instagram de son meilleur ami John Hallett, on a ainsi pu les voir sur le terrain de baseball de Fenway Park à Boston puis sur la patinoire de la petite ville de Haverhill, quelques kilomètres plus loin mais toujours dans l'Etat du Massachusetts. Depuis, le jeune homme devenu plutôt beau gosse reste plutôt discret... Prépare-t-il sa rentrée lui qui avait partagé sur Instagram une photo de son dossier d'admission à l'Université du Nevada ?

Pendant que son fils savoure les vacances, Céline Dion s'est elle rendue au Québec pour profiter de ses proches. La diva, qui a récemment été obligée de démentir la supposée influence qu'exercerait Pepe Munoz sur elle, va aussi prochainement partir en tournée avec le Courage World Tour.

Thomas Montet