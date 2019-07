Céline Dion, trop influencée par Pepe Muñoz ? Une "histoire mensongère..."

Pepe Muñoz aurait-il trop d'influence sur Céline Dion ? C'est en tout cas ce qu'évoquait un article du site américain Page Six, le 29 juillet 2019. Citant des sources supposément proches de la diva canadienne, nos confrères expliquaient que son directeur artistique essayait de "prendre le contrôle" de la vie de sa patronne, l'isolant du reste de son équipe. "Elle est folle de lui et écoute tout ce qu'il raconte. Il est devenu un peu comme René", alertaient ces sources. Des propos repris par de nombreux médias, se questionnant sur l'influence de Pepe Muñoz, en effet très présent pour la diva depuis la mort de René Angélil en janvier 2016.

Le 31 juillet 2019, l'équipe de Céline Dion a démenti les faits en publiant un communiqué sur son compte Instagram. "En tant que vrais membres du 'proche entourage' de Céline, nous sommes peinés et déçus par l'histoire mensongère qui est sortie dans les médias lundi, citant plusieurs sources qui prétendent faire partie de l'entourage proche et que tu aurais une trop grande influence sur Céline, et que tu l'isoles", écrivent l'équipe technique de la star, en s'adressant directement à Pepe Muñoz.

"Ces 'sources' n'ont rien de mieux à faire que de répandre de faux commérages. Ne te démoralise pas pour ça... et continue ton excellent travail. On t'aime !', concluent-ils, avant de signer de leurs noms. Notons tout de même que Page Six avait également cité des sources validant le travail de Pepe Muñoz : "Il est une source d'inspiration formidable pour elle. Il la pousse à prendre des risques, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas son manager. Les gens changent d'équipe, c'est comme ça. Elle est intelligente et à un tournant de sa carrière. Elle prend les décisions désormais", avait confié l'une d'entre elles.

La carrière de Céline Dion est effectivement au plus haut. Après avoir mis un terme à sa résidence de Las Vegas, qui a été un grand succès pendant près de huit ans, la diva canadienne doit reprendre une tournée en septembre prochain et prépare un nouvel album...