Céline Dion : Son danseur Pepe Muñoz s'affiche avec son compagnon

Mercredi 17 juillet 2019, Pepe Muñoz dévoilait une photo adorable sur son compte Instagram. Le danseur et grand ami de notre diva canadienne adorée, Céline Dion, publiait un cliché en noir et blanc de lui et d'un mystérieux homme en train de se tenir la main en marchant dans la rue. "Walking...", avait simplement écrit le danseur, tout en prenant soin d'identifier son partenaire. On découvre ainsi que le bel homme qui lui tient le bras n'est autre que Brayden Newby, un danseur vivant à New York. Sur le compte Instagram du jeune homme, on peut aussi voir une photo de lui et Pepe Muñoz, posant côte à côte près de l'Empire State Building.