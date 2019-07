Céline Dion : Pepe Muñoz a t-il trop d'influence sur la chanteuse ?

Le cercle privé de Céline Dion se ferait du souci quant à l'importance prise par le meilleur ami de la diva canadienne, le danseur Pepe Muñoz, qui aurait trop d'influence sur elle depuis le décès de son mari, René Angélil, en 2016. "Pepe est un peu son toy boy qui essaye vraiment de prendre le contrôle. Il l'isole et ses proches le sentent. Elle est folle de lui et écoute tout ce qu'il raconte. Les gens vont le voir quand ils ont des questions. Il dirige tout. Les seules personnes qui sont autour d'elle sont Pepe, son coiffeur et son styliste", explique une source à Page Six.

Plusieurs sources ont indiqué à nos confrères américains que Pepe Muñoz, qui se trouve être le directeur créatif de la superstar, l'aurait aidée à orchestrer le départ de son ancienne équipe. "C'est fou. Elle avait besoin de quelqu'un de proche d'elle et elle est tombée amoureuse. Il est devenu un peu comme René", ose cette même source. "Les gens paniquent. Il a cette clique qu'il garde très restreinte. Même le management va le voir quand ils ont besoin de quelque chose", explique une autre.

Formidable inspiration

Pepe Muñoz a peut-être une grande influence sur Céline Dion , mais selon certaines sources proches de la diva, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. "Il est une source d'inspiration formidable pour elle. Il la pousse à prendre des risques, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas son manager. Les gens changent d'équipe, c'est comme ça. Elle est intelligente et à un tournant de sa carrière. Elle prend les décisions désormais", contraste une source.

Rappelons également qu'il n'y a jamais rien eu de plus que de l'amitié entre Céline Dion et Pepe Muñoz. C'est du moins ce qu'ils martelaient en interview. "Au début, j'ai un peu craqué pour lui. Pepe est gay. Je pense que certaines personnes ne le savaient pas au départ. C'est mon meilleur ami", avait expliqué la chanteuse de 51 ans à Extra.

C'est vrai, Céline Dion est en train de gérer d'une main de maître la suite de sa carrière. Après avoir mis un terme à huit ans de succès avec sa résidence à Vegas, la diva a annoncé qu'elle reprendrait une tournée en septembre prochain, en plus d'un nouvel album qui devrait paraître d'ici peu.