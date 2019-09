Céline Dion "amoureuse" après René : "Vais-je avoir un partenaire ? On évolue..."

Céline Dion ne s'arrête pas. Après la clôture de sa grandiose résidence à Las Vegas, la diva canadienne s'est offert une tournée mondiale, une première en dix ans. Entre deux dates, l'artiste prend le temps d'assurer la promotion de son nouvel album, Courage, qu'on devrait avoir le plaisir d'entendre en novembre prochain. C'est à cette occasion qu'elle a accordé un entretien à Entertainment Tonight.

Courageuse

"Je pense avoir été toujours courageuse. On pense souvent que je fais ce qu'on me suggère, mais j'ai l'impression d'être la patronne, plus que jamais auparavant. C'est une partie de ma vie où la maturité se révèle", explique-t-elle au site américain, en faisant référence aux cruelles rumeurs disant que Pepe Munoz avait pris le contrôle sur elle. Difficile de le nier, Céline Dion a connu un véritable renouveau après la mort de René Angélil . "Ce courage représente ma nouvelle vie, mon album, ma tournée, ma façon de m'habiller. Je m'habille pour moi et ce que je ressens. Je veux me sentir géniale et forte", poursuit celle qui a été élue personnalité la mieux habillée de 2019

Une personne l'a aidée dans son changement de look : Pepe Munoz. Son styliste oui, mais il est aussi son grand ami et confident. Pour la énième fois, Céline l'assure, elle est toujours "célibataire". "Nous nous sommes rencontrés, sommes devenus immédiatement meilleurs amis et nous avons créé un numéro en quatre heures. Nous rigolions tout le temps, comme des enfants !", confie-t-elle. Cette relation pourrait-elle se transformer en idylle ? "Je ne sais pas, mais ce ne sera pas amoureux puisque Pepe est gay", rappelle-t-elle. Notons également que le danseur est en couple depuis plusieurs semaines.

"René est avec moi tout le temps"

Céline Dion s'inquiète de ne jamais pouvoir "trouver un amour aussi fort que René un jour". "J'ai toujours l'impression d'être la femme la plus chanceuse du monde puisque je suis sortie avec le meilleur, le père de mes enfants. Tous les jours, je le vois encore à travers mes enfants. Ils lui ressemblent tant. René est avec moi tout le temps. C'est là que je trouve mon courage", s'émeut l'artiste, qui est l'heureuse maman de René-Charles (18 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (8 ans). "C'est pour cela que je suis si forte et que je trouve le temps d'être avec eux. Une mère célibataire doit apprendre l'indépendance à ses enfants", ajoute-t-elle.

Malgré ce si prenant souvenir de René, Céline Dion ne ferme pas la porte à une nouvelle histoire. "Vais-je aimer à nouveau ? Je suis amoureuse, amoureuse de ma vie, de mes enfants, de mon travail. Vais-je avoir un partenaire de vie ? On se tiendra au courant et, si ça arrive, je le montrerai et ce sera un plaisir. On évolue et peut-être que, parfois, vous rencontrez un ami et, finalement, ça devient quelque chose de plus fort. Qui sait ?", se questionne-t-elle, sans en dire plus. On lui souhaite le meilleur.

Le 18 septembre 2019, Céline Dion dévoilera son nouveau single intitulé Imperfections.