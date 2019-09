Céline Dion : Ce prestigieux honneur qui lui est fait...

Les esprits chagrins n'ont plus qu'à se taire ! Deux ans après avoir opté pour un changement de look radical, aidée par les stylistes Law Roach puis Pepe Munoz, la chanteuse Céline Dion est définitivement actée comme icône de mode. Le prestigieux magazine américain Vanity Fair la classe dans les stars les mieux habillées du monde.

Le magazine a dévoilé, jeudi 5 septembre 2019, sa liste des personnalités les mieux habillées et Céline Dion figure dans le classement. L'interprète d'Encore un soir a réagi à cet honneur et a fait quelques confidences sur son rapport aux vêtements, elle qui a multiplié les coups d'éclats avec des tenues extravagantes, décalées et parfois très onéreuses... "J'ai 13 frères et soeurs et je suis la dernière. J'ai porté tous leurs vêtements. A Noël qu'est-ce que vous croyez qu'on recevait ? Ma mère n'avait pas d'argent pour acheter des vêtements, alors elle en faisait. Elle était quand même attentive aux modes du moment, elle faisait attention aux coupes des pantalons", a-t-elle ainsi confié.

Interrogée sur ses légendaires 10 000 paires de chaussures, Céline Dion a fait une amusante et étonnante révélation ! "Je ne suis pas tout à fait certaine mais je fais construire une nouvelle maison à Las Vegas et je me fait plaisir en construisant un terrain de jeux : deux étages qui serviront d'archives à tous mes vêtements, chaussures, ceintures. Je garde tout. Alors je vais pouvoir tenir une comptabilité", a-t-elle lâché. L'an dernier Closer Weekly révélait que Céline Dion avait pour projet de faire construire une nouvelle villa dans le quartier de Summerlin, à l'Ouest du Strip de Las Vegas. Avec ses enfants, elle vit actuellement à l'Est du Strip, du côté de Lake Las Vegas, dans l'agglomération d'Henderson.

Malgré son départ du Caesars Palace et le lancement dès le 18 septembre de sa tournée Courage World Tour, Céline Dion restera donc bel et bien vivre dans le Nevada.