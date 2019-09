Céline Dion se dévoile au naturel dans le clip d'"Imperfections"

Teasé pendant des mois sur les réseaux sociaux, le nouveau disque anglophone de Céline Dion sera disponible le 15 novembre prochain. En attendant, la chanteuse a d'ores et déjà dévoilé quatre extraits : Flying on My Own (dévoilé en juin lors de ses adieux à Las Vegas) et, récemment, Imperfections, Lying Down et Courage (qui donne son nom au disque). Un clip vient d'être dévoilé.

Jeudi 26 septembre 2019, alors qu'on apprenait que Céline Dion (51 ans) avait été contrainte de reporter plusieurs dates de son Courage World Tour en raison d'un virus à la gorge lui causant un repos forcé d'une semaine, elle a comblé cette frustration chez les fans en leur offrant le clip d'Imperfections. On peut la découvrir dans une vidéo en noir et blanc essayant une multitude de vêtements. Une manière supplémentaire d'affirmer un peu plus encore son nouveau statut d'icône de mode qui lui a offert un net regain de popularité ces dernières années. La diva termine devant une coiffeuse, le visage démaquillé, apparaissant au naturel et assumant pleinement qui elle est sans aucun artifice.

Céline Dion va pouvoir défendre ses nouvelles chansons sur scène grâce à Courage World Tour, sa tournée mondiale, la première du genre en dix ans. La maman de René-Charles (18 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (8 ans) a entamé un périple nord-américain, mais elle a annoncé plusieurs dates en Europe. En France, elle passera ainsi les 26, 27, 30 juin et 1er juillet à Paris La Défense Arena, ainsi que, grosse surprise, le 16 juillet au Festival des Vieilles Charrues à Carhaix !

Thomas Montet