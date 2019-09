Céline Dion : "Le plus gros cachet" jamais payé par Les Vieilles Charrues

Mercredi 18 septembre 2019, Céline Dion a donné le top départ de sa nouvelle tournée mondiale, le Courage World Tour, à Québec. Depuis, la chanteuse est au repos, victime d'un virus à la gorge. Ce spectacle doit l'emmener aux quatre coins du monde, y compris en France.

Céline Dion a annoncé plusieurs dates à Paris (26, 27, 30 juin et 1er juillet à Paris La Défense Arena) ainsi qu'une autre au Festival des Vieilles Charrues à Carhaix (le 16 juillet). La star de 51 ans, sans doute heureuse et rassurée par sa présence au festival de Hyde Park en juillet dernier, va donc enchanter les festivaliers pour un tarif exceptionnellement très abordable de 59 euros ! Les billets seront mis en vente le 9 octobre, à 10 h. Toutefois, faire venir l'interprète de Courage a un coût...

Interrogé par Ouest France, le directeur des Vieilles Charrues, Jérôme Tréhorel, a admis avoir cassé sa tirelire. "On s'est donné les moyens de l'avoir. C'est le plus gros cachet de l'histoire des Charrues. C'est aussi un super cadeau à notre public", a-t-il confié sans dévoiler la somme. Ce dernier a aussi avancé une explication pour justifier la présence de Céline Dion à ce festival alors qu'elle aurait pu se produire ailleurs. "Je pense que nous avons une certaine notoriété, un savoir-faire, que la générosité de notre public est connue, et que l'image d'un festival associatif avec 7 100 bénévoles a pu compter", a-t-il ajouté.

Céline Dion, dont le prochain disque est attendu le 15 novembre, va se produire un peu partout en Europe l'an prochain et les prix seront beaucoup plus élevés. Ainsi, les fans ayant d'ores et déjà eu accès à des préventes ont pu constater des prix allant environ de 90 à plus de 200 euros...

Thomas Montet