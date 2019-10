Céline Dion au bord des larmes : émue, elle présente ses excuses à ses fans

Décidément, le destin s'acharne sur elle. Gravement malade, Céline Dion a dû annuler quatre concerts prévus dans la ville de Montréal. Que ses fans se rassurent : puisqu'elle n'est actuellement pas en état de chanter, l'artiste canadienne reviendra ultérieurement pour assurer le show. Les tickets vendus pour les dates du 26 septembre au 1er octobre seront valables du 18 novembre au 22 novembre. Mais voilà, malgré cette compensation, elle se ronge les ongles en attendant la guérison. "Pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'annuler un spectacle que d'en faire un, explique-t-elle dans une vidéo partagée sur Instagram. Je suis désolée de vous décevoir."

Elle qui a gâté notre planète terre en dévoilant trois titres inédits coup sur coup ne sait désormais plus quoi faire pour se rattraper auprès du public. "J'ai l'impression de vous laisser tomber, poursuit-elle au bord des larmes. Ça avait si bien commencé à Québec... J'avais vraiment, vraiment hâte de vous voir à Montréal, chez nous. Mais j'ai été frappée par un virus à la gorge. Ça arrive, malheureusement. Je pensais vraiment que j'irais mieux, mais ma voix n'est pas revenue à 100%. Quand je chante pour vous, c'est sûr que je tiens à donner tout ce que j'ai, tout le temps." Et c'est aussi ça qui rend chacune de ses apparitions uniques.

Ces traitements ne font plus effet

Si Céline Dion le vit si mal, c'est sans doute parce que cette mésaventure lui rappelle celle qu'elle a endurée l'année passée. En 2018, alors qu'elle était encore en résidence au Caesar's Palace de Las Vegas, la chanteuse avait dû annuler un nombre très conséquent de représentations à cause d'un terrible mal portant le nom de Trompe d'Eustache de Patulous – causant "des irrégularités auditives" et rendant "le chant extrêmement difficile". "Jusqu'à maintenant, Céline avait réussi à soulager ses symptômes grâce à des traitements variés sous forme de gouttes, précisait-on sur sa page Facebook. Mais depuis quelques semaines, ces traitements ne font plus effet, obligeant Céline à subir une intervention chirurgicale minimalement invasive." Espérons que l'histoire ne soit pas en train de se répéter...