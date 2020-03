Céline Dion malade : testée négative au coronavirus... elle paye ses folies à NY

Pour la deuxième fois de sa tournée mondiale, le Courage World Tour, Céline Dion est souffrante et doit reporter des représentations. Cette fois, la chanteuse de 51 ans peut s'en vouloir puisqu'elle est tombée malade lors de son escapade new-yorkaise, lors de laquelle elle a multiplié les apparitions mode dans la rue, parfois dans des tenues peu couvertes malgré le froid hivernal.

Sur sa page Facebook, suivie par 22 millions de fans, l'équipe de la diva a posté un message annonçant le report de deux dates à venir : le 11 mars à Washington D.C. (à la Capital One Arena) et le 13 mars à Pittsburgh (à la PPG Paints Arena). Ils se tiendront donc en novembre 2020. "Nous sommes au regret de vous informer qu'en raison d'un rhume, Céline Dion va reporter deux représentations. (...) Lundi soir, après avoir bouclé un mini tour de six concerts dans les environs de New York, Céline a commencé à ressentir les symptômes d'un rhume. Ils ont persisté le mardi et les médecins lui ont conseillé de se reposer entre cinq et sept jours. Après lui avoir fait passer un test, ils ont conclu que son virus n'était pas lié au coronavirus", peut-on lire.

L'épidémie de coronavirus a commencé à toucher les États-Unis et le gouverneur de l'État de New York, le démocrate Andrew Cuomo, a instauré l'état d'urgence avec des fermetures d'écoles et de lieux de culte, le déploiement de soldats de la garde nationale américaine et la mise en place d'une zone de confinement ! Plus d'une centaine de cas ont été confirmés jusqu'à présent. De notre côté de l'Atlantique, de nombreux concerts sont annulés ou reportés en raison de l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes.

L'interprète d'Imperfections – une chanson tirée de son dernier disque Courage – n'a pas caché sa peine. "Je suis vraiment désolée pour la déception que cela cause à mes fans à Washington D.C. et Pittsburgh... J'espère que chacun comprend", a commenté Céline Dion. La chanteuse, qui voyage cette fois sans ses trois fils restés à Las Vegas, doit reprendre sa tournée dès le 24 mars à Denver.