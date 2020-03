Céline Dion en look fleuri et queue de cheval, scotchée par une fan

Devenue une icône de mode grâce à un renouveau vestimentaire totalement inattendu, Céline Dion profite de chacune de ses sorties pour mettre le paquet. À New York, où elle poursuit sa grande tournée mondiale intitulée Courage World Tour – pour soutenir la sortie du disque Courage –, elle a fait une nouvelle apparition remarquée mardi 3 mars.

Depuis son arrivée dans la Grosse Pomme, Céline Dion a multiplié les looks du glamour au streetwear. Le 3, alors qu'elle se rendait à Long Island, la chanteuse de 51 ans a pris la pose dans la rue avec décontraction et le sourire. L'interprète d'Imperfections, Soul ou encore The Hard Way était vêtue d'un ensemble signé Richard Quinn pour Moncler, composé d'un pantalon moulant et d'un manteau assortis des mêmes motifs fleuris et graphiques. La diva, qui pour cette tournée voyage exceptionnellement sans ses trois enfants – René-Charles et les jumeaux Nelson et Eddy –, avait aussi enfilé une perruque : une queue de cheval blonde très sixties.

Céline Dion, qui a entamé sa tournée en septembre dernier et a déjà récolté 30 millions de dollars de recettes, se souviendra sans doute d'au moins un moment marquant de son passage à New York. En effet, alors qu'elle montait en voiture, une fan s'est approchée de son véhicule et, plutôt que de simplement demander une photo ou un autographe, elle a commencé à chanter. Surprise et épatée, la star a demandé à son chauffeur de s'arrêter pour l'écouter quelques instants. "Dieu vous bénisse, merci beaucoup pour ce petit moment", lui a-t-elle rétorqué une fois que la fan a terminé de chanter quelques notes de son tube I Surrender.

Céline Dion est attendue en France dès le mois de juin prochain et elle passera par La Défense Arena ainsi que le Festival des Vieilles Charrues.