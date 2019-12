Céline Dion... bretonne ? Une étonnante révélation avant Les Vieilles Charrues !

"Une petite fille maigre marche à Charlemagne, inquiète...", chantait Céline Dion sur le tube On ne change pas, en 1998. Et si, plutôt que dans cette petite ville du Québec, la star avait marché disons à Carhaix, en Bretagne ? A en croire un généalogiste, elle aurait en effet des racines bretonnes.

C'est le site du Télégramme qui rapporte cette information inattendue, en se basant sur les recherches menées par un certain Hynacinthe de Keranrouë. Il a retracé l'arbre généalogique de Céline Dion et, parmi ses ancêtres, il a trouvé des Français, dont "les plus récents remontent au XVIIe siècle". Un nom ressort : celui de Jean Tanguay, dont la date de naissance n'est pas connue, qui a été baptisé en 1662 à Ploudiry dans le Finistère. L'interprète de Pour que tu m'aimes encore, S'il suffisait d'aimer, Sous le vent ou bien Dans un autre monde est donc "une nouvelle cousine bretonne". Le généalogiste souhaite lui offrir sa trouvaille lors de sa venue au festival des Vieilles Charrues, le 16 juillet prochain. Un concert pour lequel Céline Dion a touché "le plus gros cachet" jamais payé par l'organisation mais qui vaut le coup puisque les 55 000 places ont été vendues en une poignée de minutes !

Pour l'heure, Céline Dion est au repos après avoir donné plusieurs semaines de représentations au Canada et aux Etats-Unis de son spectacle Courage World Tour. La chanteuse de 51 ans, qui avait fait le choix pour sa nouvelle tournée mondiale de ne pas voyager avec ses enfants René-Charles (18 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans), a fêté Noël en famille. La diva devait partager son temps entre le Québec et le Nevada puisque, malgré la fin de sa résidence au Caesars Palace, elle a gardé sa maison de Las Vegas.

Céline Dion, qui a sorti un nouveau disque intitulé Courage en novembre dernier, reprendra la route dès le 8 janvier 2020. Elle se produira à Jacksonville, en Floride.