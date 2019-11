Céline Dion : Carton pour son come-back avec Courage, une réponse aux haters

Sorti le 15 novembre 2019, Courage s'annonce comme un nouveau succès pour la chanteuse Céline Dion. Le 12e disque anglophone de la star de 51 ans, porté par les titres Flying on My Own, Imperfections ou encore Lying Down, règne sur les charts. Dans cet album, la diva répond, en partie, aux haters.

Comme le rapporte World Music Awards, Courage est depuis six jours consécutifs en tête du classement mondial iTunes Album Chart ! Quant au site Hits Daily Double, il apporte un peu plus de précisions en affirmant que l'album devrait finir sa première semaine d'exploitation entre 120 à 127 000 exemplaires vendus rien qu'aux États-Unis. Un succès qui se ressent aussi au Royaume-Uni puisque le site Official Charts annonce que le disque devrait prendre la deuxième place des ventes, signant ainsi le meilleur démarrage de la star depuis avril 2002 ; à l'époque elle publiait l'excellent A New Day Has Come.

Céline Dion, qui a fait un véritable marathon promotionnel pour défendre Courage – le premier disque en anglais sans son défunt mari et manager René Angélil –, s'est donné les moyens de réussir. Ainsi, la chanteuse a fait un partenariat avec la borne Alexa d'Amazon et Shazam a fait d'elle son artiste de la semaine. Aux crédits de cet album, on retrouve aussi de gros noms qui n'ont pas manqué d'en parler sur les réseaux sociaux comme Sia, Sam Smith ou David Guetta.

Avec Courage, Céline Dion règle quelques comptes. Ainsi, sur Flying on My Own, elle revendique le fait d'être devenue libre, d'être celle qui prend seule des décisions ("c'est moi le boss", a-t-elle clamé en interview). Sur Nobody's Watching, elle réclame qu'on la laisse tranquille, notamment quant à ses choix vestimentaires ("je veux porter ce que je veux" dit-elle) et sur l'émouvante Falling in Love Again, elle évoque le retour de l'amour, signe qu'elle ne ferme la porte à rien même si elle ne cherche pas un homme tout de suite ("Je ne pensais pas être assez forte pour aller de l'avant, ce n'était pas prévu dans le plan", chante-t-elle)...

Ce disque, Céline Dion le défend aussi sur scène avec la tournée mondiale Courage World Tour.