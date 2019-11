Céline Dion : La mort de René dans son album "Courage", "Il ne partira jamais"

En janvier 2020, cela fera quatre ans que Céline Dion tient la barre toute seule. René Angélil, son amour, a dû lui faire ses adieux à cause d'un cancer de la gorge. Et s'il n'est plus sur Terre, il a conservé une place au chaud dans le coeur de son épouse, mais aussi dans son art. L'album Courage, dans les bacs depuis le 15 novembre 2019, est imprégné de sa présence. "C'est mon premier album en anglais depuis sa mort, rappelle la splendide diva au Parisien. Je me dis : 'Oh j'espère qu'il aime l'album.' Non. Je pense qu'il aime. Parce qu'il fait toujours partie de moi."

Courage, c'est le drame que moi, mes enfants et ma famille avons vécu

Depuis qu'elle est maman solo, Céline Dion ne perd pas une occasion d'évoquer son mari. Sur scène, en interview, en coulisses de ses concerts... elle possède même un moulage de sa main, en bronze, qu'elle tient avec force avant de performer sur scène. Alors quand elle a commencé à travailler sur ce douzième album anglophone, parmi les plus de 675 chansons qu'on lui a proposées, son choix s'est porté sur celles qui résonnaient à l'unisson avec son âme. "Courage, c'est le drame que moi, mes enfants et ma famille avons vécu au départ de René, explique l'artiste de 51 ans. Mais il y a aussi des chansons gaies, car je suis une fille super heureuse. Mon mari ne souffre plus et je suis capable de voler de mes propres ailes."

Il fait partie de moi, il est toujours avec moi, tout le temps

Si elle affirme rester "la chanteuse préférée" de René, la belle Canadienne vise effectivement de nouveaux horizons, notamment en interprétant le titre Flying on My Own. Passionnée de mode, folle de danse, Céline Dion a même repris son tour de la planète pour égrainer ses vocalises – dont six dates à La Défense Arena de Paris et un passage, très attendu mais pas si cher, au festival Les Vieilles Charrues. Si certaines des nouvelles chansons qu'elle interprétera sur les planches évoquent la possibilité de retomber amoureuse, difficile d'affirmer pour autant qu'elle est réellement prête. "Il ne partira jamais, il fait partie de moi, il est toujours avec moi, tout le temps, et je le vois à travers mes enfants, conclut Céline Dion. Mais je ne peux pas m'accrocher à René. Maintenant, c'est à mon tour d'élever mes enfants du mieux que je peux et de trouver ma propre force. Et, franchement, je ne pensais pas que j'étais si forte." La relève sentimentale risque tout de même d'être compliquée...