Céline Dion aux Vieilles Charrues : cette somme ridicule pour aller la voir

La nouvelle tournée mondiale de Céline Dion, libérée de son contrat à Las Vegas, promet de faire chavirer ses fans aux quatre coins du monde. Après un démarrage en trombe, la chanteuse avait été contrainte de reporter des concerts pour cause de maladie. Son come back avait ensuite été mitigé mais, depuis, c'est reparti à fond les ballons. Très attendue en France, certains fans pourront la voir pour trois fois rien...

Elle a beau être victime du marché noir, qui fait flamber les prix voir fait des victimes d'arnaques, Céline Dion peut aussi rendre heureux des spectateurs pour seulement... 2 euros. La diva de 51 ans est attendue au Festival des Vieilles Charrues le 16 juillet 2020 et les 55 000 places ont été vendues en 9 minutes seulement ! La star, qui a touché le plus gros cachet de l'histoire de l'événement organisé en Bretagne, va cependant faire cinq heureux. En effet, ce n'est pas la production qui a décidé de faire preuve de générosité mais le collectif pour le Téléthon de Carhaix (Finistère).

Sur la page Facebook du collectif, on découvre qu'une tombala va être organisée au profit du Téléthon et le billet sera à 2 euros. Comme cadeaux : des billets pour le concert de Céline Dion. Dans les pages de Ouest-France, on en apprend un peu plus. "C'est vrai qu'utiliser la venue de Céline Dion pour vendre des billets de tombola fait très commercial, on a hésité à le faire. Mais aujourd'hui, l'image du Téléthon ne suffit pas à susciter le don. Alors on surfe sur ce qui marche, pour la bonne cause", a expliqué au quotidien Régine Abeguile-Mesgouez, qui s'occupe du collectif. L'an dernier, le Téléthon avait récolté 69 millions d'euros de promesses de dons.

De son côté, Céline Dion a regagné Montréal pour reprendre sa tournée, après quelques jours à New York où elle a assuré la promotion de son nouveau disque intitulé Courage.