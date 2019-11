Céline Dion : Plateforme shoes et combi au milieu des drag queens pour Courage

Après des mois et des mois à teaser son come-back avec des photos d'elle en studio, la chanteuse québécoise Céline Dion sort enfin son nouveau disque Courage. Un album soutenu par pas moins de quatre titres ! Elle a posé ses valises à New York pour quelques jours afin de multiplier les interventions promos. Le 14, elle s'est rendue dans un club et sur un plateau télé.

La star de 51 ans, qui loge au chic hôtel Park Hyatt, a été vue plusieurs fois sortant de l'établissement, toujours avec style. Céline Dion est notamment apparue sur des plateforme shoes gris métallisé et dans un ensemble composé d'un blouson lamé argent à 2690 dollars et d'un pantalon du même genre à 1724 dollars. Un look signé de la maison Rodarte et qui avait été présenté à l'occasion de la collection prêt-à-porter automne-hiver 2019.

L'interprète d'Imperfections a participé, pour la première fois de sa carrière, à l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen ; le numéro sera diffusé le 18 novembre. Céline Dion a enchaîné ce jour-là avec une petite visite au Lips Drag Queen Show Palace Restaurant & Bar. La chanteuse, qui est elle-même fréquemment choisie comme personnage de scène par des drag queens du monde entier, était très heureuse de cette soirée. On a ainsi pu l'entendre interpréter Flying on My Own, une chanson révélée lors de ses adieux à Las Vegas en juin dernier. La soirée a été marquée par un karaoké géant autour des chansons de Céline Dion et nul doute que la foule s'en est donné à coeur joie.

Céline Dion, qui voyage avec son ami styliste Pepe Munoz mais sans ses enfants, doit rependre sa tournée mondiale Courage World Tour le 18 novembre à Montréal. L'occasion d'une visite aux membres de sa famille, à commencer par sa maman Thérèse.