Céline Dion : Look copié sur Gigi Hadid ou gorge dénudée... défilé à New York

Depuis le 12 novembre, la chanteuse Céline Dion est à New York. La populaire star de 51 ans profite d'un petit break dans sa grande tournée mondiale, Courage World Tour, pour faire la promotion de son très attendu disque Courage. Ainsi, elle multiplie les sorties avec style. La nouvelle icône de mode a fait un véritable défilé le 14 et ce malgré le froid.

Céline Dion, qui loge au chic hôtel Park Hyatt à New York, a ainsi été vue quittant l'établissement à deux reprises dans la journée pour faire de la promo. L'interprète de la jolie ballade Imperfections a notamment été repérée dans un look intégralement signé Tom Ford, en satin rouge, vu sur le mannequin Gigi Hadid lors de la présentation de la collection prêt-à-porter automne-hiver 2019, en février dernier dans la Grosse Pomme. Un ensemble composé d'une veste de costume à 2950 dollars, d'un pull col roulé en cashmere à 1390 dollars, d'un pantalon à 1990 dollars et d'une paire d'escarpins à 1490 dollars. À cela s'ajoutait un sac à main de chez The Row, à 990 dollars. Total du look : 8810 dollars !

Céline Dion, qui est accompagnée dans son escapade par son fidèle ami et désormais styliste Pepe Munoz, a aussi été vue sortant de son hôtel dans un look vintage en jean, composé d'une veste ouverte déstructurée, d'un pantalon taille haute et pattes d'eph à fines rayures et d'une cravate non nouée sur un haut noir décolleté. Un look signé RVDK (Ronald van der Kemp).

La star, qui n'a pas caché son impatience à l'idée de faire découvrir ses nouvelles chansons à ses fans – ils ont notamment déjà pu découvrir les titres Flying on My Own ou Lying Down – s'offre ainsi les plus beaux plateaux télé pour faire sa promo. Céline Dion a donc été vue se rendant au Tonight Show de Jimmy Fallon, dans une robe en satin belge avec des épaules bouffantes XXL tombant sur les côtés et laissant sa poitrine à l'air libre. La diva, se retrouvant ainsi gorge dénudée, prenait le risque d'attraper froid alors que New York affronte des températures très basses.