Céline Dion : Nouvelle tenue mode hors de prix avant la sortie de Courage

Lancé le 18 septembre dernier, le Courage World Tour va bon train. La chanteuse Céline Dion s'est dégagée quelques jours sur le mois de novembre à l'occasion du lancement, le 15, de son nouveau disque tant attendu sobrement intitulé Courage. Elle va multiplier les événements promo alors que le clip du titre éponyme vient d'être révélé.

La star de 51 ans est donc arrivée à New York le mardi 12 novembre, après un mini-break ; son dernier concert était le 5, à Detroit. Céline Dion a été vue sortant d'un gros SUV pour se rendre à son hôtel, le Park Hyatt. La diva était habillée d'un ample manteau noir à capuche à motifs fleuris de chez Marc Jacobs à 9000 dollars et perchée sur des escarpins vernis, de chez Jimmy Choo. Elle avait accessoirisé l'ensemble avec un mini-sac à main Stalvey Top Handle 2.0 White Alligator Mini à 12 8000 dollars ! Une nouvelle tenue mode hors de prix mais glamour et très réussie ! La nouvelle reine des fashionistas, aidée dans son renouveau look par Law Roach puis Pepe Munoz, ne déçoit jamais.

Céline Dion, qui reprendra sa tournée le 18 novembre à Montréal, va entamer un second marathon promo pour la sortie de Courage. Un disque déjà porté par le titre éponyme - dont le clip vient d'être dévoilé ce mercredi 13 - ainsi que Flying on My Own, Imperfections et Lying Down. Sur son compte Instagram, la maman de René-Charles (18 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (9 ans) n'a pas caché sa joie de revenir avec un album en anglais, six ans après Loved Me Back to Life. "J'ai tellement hâte de partager ma nouvelle musique avec vous ! - Céline xx...", a-t-elle écrit.

Céline Dion a déjà répondu aux questions de la chaîne CBS pour l'émission This Morning et est attendue dans Watch What Happens Live with Andy Cohen (une grande première pour elle) ainsi que dans le populaire Tonight Show de Jimmy Fallon.